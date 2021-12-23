«Ситимобил» запретил водителям такси говорить с пассажирками на отвлеченные темы

Сервис по заказу такси «Ситимобил» обновил список правил для своих водителей. Теперь им запрещено говорить с пассажирками на отвлеченные темы, делать им комплименты, намеки сексуального характера, а также дотрагиваться до них, передал TJ.

Также в компании рассказали, что введенные правила — не единственная новая мера. Еще в «Ситимобиле» появилась расширенная страховка на случай конфликтных ситуаций и усиленный контроль за тем, что делают водители.

«„Ситимобил“ придерживается позиции, что о проблеме харассмента нужно не только говорить, но и бороться с ней. Мы не остаёмся в стороне и работаем над тем, чтобы свести риск возникновения подобных ситуаций к минимуму и оказывать реальную помощь», — заявила директор департамента клиентского опыта «Ситимобил» Ольга Иванова.

Ранее у автора подкаста «Дочь разбойника» Анастасии Красильниковой выходил выпуск о том, что в такси происходят домогательства и изнасилования. Автор записи посчитала, что ее подкаст в том числе повлиял на ужесточение правил для водителей.