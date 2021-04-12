«Ситимобил» сменил логотип и добавил каршеринг в свое приложение

«Ситимобил» сменил логотип и добавил в свое приложение каршеринг YouDrive. Теперь он называется «Ситидрайв». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника издания, в программе объединили заказ такси, аренду машин электросамокатов URent. Самокаты сервиса появились в городах-миллионниках прошлым летом, но для аренды надо было скачать приложение URent. Сейчас взять самокат можно через приложение «Ситимобила», уточнил представитель компании. Каршеринг работает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Новая айдентика «Ситимобила» — это два слова белого и оранжевого цветов на ярко-фиолетовом фоне. В лого исчезли шашечки такси.

В конце марта свой логотип изменила компания «Яндекс». Это произошло впервые за 13 лет. Теперь названия всех сервисов компании выглядят по-новому. Дизайн-директор Геннадий Лохтин заявил, что новый логотип хорошо выглядит на разных поверхностях — от экрана смартфона до пакета с продуктами.