«Ситимобил» рассказал о судьбе агрессивного таксиста-проповедника

Водителя, который во время поездки начал агрессивно проповедовать пассажирку на тему религии, заблокирован без права восстановления. Об этом «360» сообщили в пресс-службе «Ситимобил».

Москвичка заказала такси, но как только автомобиль тронулся, водитель начал на повышенных тонах рассказывать ей про религию. Он заявил, что хочет, чтобы девушка «спаслась и выбрала правильный путь», а также заявил, что Библия полезна для здоровья.

Девушка рассказала, что испугалась и не чувствовала себя в безопасности, несмотря на то, что мужчина не причинил ей физического вреда. Ее напугал также тот факт, что водитель признался — раньше он был наркоманом и постоянно употреблял спайсы. Полгода назад он завязал с наркотиками, за что благодарил Бога.

В «Ситимобил» рассказали «360», что получили обращение по этой ситуации.

Сразу после этого его рассмотрели, водитель заблокирован без права восстановления. Согласно правилам «Ситимобил», религия — не тема обсуждений с пассажирами «Ситимобил».

В компании посоветовали пассажирам при возникновении конфликтной ситуации или неадекватного поведения водителя сразу выходить из машины и обращаться в поддержку. «Ситимобил» подчеркнул, что возвращает деньги за такую поездку.

«Если же во время поездки покинуть автомобиль не удается, а водитель ведет себя неадекватно, стоит обращаться в полицию», — подчеркнули в пресс-службе.