Общество 27 декабря 2022, 21:11 «Ситимобил» подтвердил утечку части данных клиентов компании «Ситимобил»: в результате утечки в доступе оказались обезличенные номера клиентов Lexi Anderson / Unsplash

Читать 360tv в

В результате утечки данных у «Ситимобил» в открытый доступ попали обезличенные данные пользователей сервиса, рассказала РИА «Новости» PR-директор компании Екатерина Зубенина. Она добавила, что в Сети также оказались данные о количестве поездок клиентов такси.

Собеседница агентства заявила, что компания не хранит на серверах широкий перечень персональных данных. Вместо этого сотрудники сервиса стараются собирать обезличенную информацию.

Реклама

«Несмотря на это, руководство компании приносит извинения каждому пользователю и водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе», — отметила Зубенина.

Реклама

По словам PR-директора, на представителей компании злоумышленники уже выходили. Они угрожали опубликовать расширенную информацию, а также шантажировали руководство «Ситимобил». Зубенина подчеркнула, что после этого в полицию подали заявление.

На прошлой неделе в открытом доступе оказались фотографии более четырех тысяч паспортов водителей сервиса такси. Сотрудники компании начали внутреннее расследование.