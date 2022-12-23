Общество 23 декабря 2022, 14:16 «Ситимобил» начал искать виноватых в утечке личных данных водителей такси «Ситимобил» начал расследование после утечки 4 тысяч фото паспортов водителей РИА «Новости»

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«Ситимобил» начал внутреннее расследование после ЧП с утечкой фото паспортов водителей, заявили ТАСС в пресс-службе компании. По предварительным данным, злоумышленники похитили четыре тысячи файлов.

Представители «Ситимобила» пояснили, что пока устанавливают, хранились ли похищенные данные в системе компании, а также обстоятельства и причины утечки.

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После того как проверка завершится, к ответственным за это ЧП применят дисциплинарное взыскание, добавили в пресс-службе.

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«Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах», — подчеркнули в компании.

Водителям парков-партнеров, данные которых оказались в открытом доступе, принесли извинения. Кроме того, «Ситимобил» намерен сформировать и направить уведомление в Роскомнадзор, уточнили «Известия».

В середине декабря Минцифры предложило установить штрафы в размере 3% от оборота компании за случаи утечки персональных данных клиентов.