Сitigroup начала сворачивать работу в России

Американская финансовая корпорация Сitigroup объявила, что начинает сворачивать работу в России. Сокращение коснется примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 филиалов, сообщила компания в пресс-релизе.

«Сегодня Citi объявил, что в рамках своих постоянных усилий по сокращению своих операций и рисков в России он свернет свои операции по обслуживанию клиентов и местных коммерческих банков в стране. В рамках ликвидации Citi также продолжит активно продавать некоторые портфели потребительских банковских услуг в России», — говорится в заявлении.

Корпорация анонсировала уход из России еще в апреле 2021 года в рамках «глобального стратегического обновления по выходу из клиентских франшиз на 14 рынках Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки, Мексики». В марте 2022 года корпорация расширила масштабы запланированного выхода из РФ.

Генеральный директор Citi Legacy Franchises Тити Коул отметил, что за последние несколько месяцев корпорация рассмотрела несколько стратегических вариантов продажи предприятий.

«Путь свертывания имеет наибольший смысл, учитывая множество усложняющих факторов в окружающей среде. Мы сосредоточены на поддержке наших пострадавших коллег, клиентов и партнеров в этот переходный период», — подчеркнул Коул.

В конце второго квартала 2022 года оставшаяся доля Citi в России составляла 8,4 миллиарда долларов, хотя в конце 2021 года — 9,8 миллиарда.

Свертывание потребительского и местного коммерческого банковского обслуживания начнется уже в этом квартале.

«Прекращение деятельности будет осуществляться в соответствии с применимыми правилами, и Citi выполнит свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами», — пообещали в корпорации.