26 декабря 2023, 12:23
«Ситидрайв» и A2:Research: прослушивание музыки стало самым популярным способом провести время в пробке
Каршеринг-сервис «Ситидрайв» и аналитическая компания A2:Research провели опрос и выяснили, чем россияне обычно развлекают себя в пробках. Об этом сообщили «Известия».
Больше половины автомобилистов предпочитают прослушивать музыку во время дорожного затора. Но лишь 7% водителей подпевают любимым исполнителям.
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Кроме того, многие занимают себя просмотром фильмов, сериалов или видео. Еще один популярный вариант — звонки друзьям и родственникам.
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