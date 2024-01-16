Общество 16 января 2024, 10:09 Системы водоотведения по современной технологии отремонтировали в 119 домах Москвы Системы водоотведения капитально отремонтировали в 119 домах Москвы Freepik

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Внутренний водосток в рамках программы капитального ремонта обновили в 119 многоквартирных домах Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Работники применяли для ремонтных работ современную технологию. Как правило, для отвода осадочных и ливневых вод специалисты используют систему внутреннего водостока. Именно она и требует пристального внимания городских служб.

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Сейчас для ремонта системы применяют метод санации — восстановление трубопроводов без их разрушения. Внутрь конструкции засовывают рукав из полиэфирного волокна, который пропитывают эпоксидной смолой. Затем под воздействием воды или сжатого воздуха рукав выворачивают в трубопроводе, где его и расправляют. Таким образом, он повторяет форму водосточной трубы и заполняет все разрушенные участки.

На ремонт стояка уходит приблизительно один день. Помимо этого, весь процесс не предполагает шумных работ, а сотрудники могут заниматься только одним фрагментом трубопровода. Срок эксплуатации улучшенных трубопроводов составляет не менее 50 лет.

Ранее стало известно, что более трех десятков домов в составе рабочих поселков обновили в Москве.