Общество 17 апреля 2023, 14:24 Системы теплоснабжения Москвы начали готовить к окончанию отопительного сезона Заммэра Москвы Бирюков: системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона Министерство энергетики Московской области

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Специалисты комплекса городского хозяйства столицы начали готовить инженерные сети к завершению отопительного сезона. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых сетях и пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях», — слова Бирюкова цитирует официальный сайт мэра Москвы.

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Он напомнил, что начнут отключать отопление, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет превышать отметку +8 градусов. Бирюков рассказал, что отключать отопление будут в несколько этапов — сначала в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах и социальных учреждениях.

«Городским службам предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч — жилые дома», — отметил заместитель мэра.

Он добавил, что после того, как отопление будет отключено, сразу же начнется подготовка к следующему осенне-зимнему сезону.

Ранее с гидравлических испытаний тепловых сетей стартовала подготовка к отопительному сезону 2023-2024 годов в городском округе Химки. Такие проверки будут проводиться до осени. Их задача — устранить все неисправности при отключенном отоплении.