Важное 02 января 2023, 22:40 Системы ПВО сбили еще один беспилотник у Севастополя Губернатор Развожаев: системы ПВО сбили еще один беспилотник у Севастополя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Системы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник над морем у Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие», — написал он.

Реклама

Ранее Развожаев заявлял, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, над морем сбили дрон. Как отмечал губернатор, все службы города работают в штатном режиме. Других подробностей он не приводил.

Реклама

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков ранее сообщил, что за сутки российские силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников. Дроны сбили в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Украинские войска лишаются не только беспилотников, но и складов. Российские военнослужащие уничтожили хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица» в Днепропетровске. За сутки они поразили 67 артиллерийских подразделений ВСУ.