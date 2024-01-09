Общество 09 января 2024, 15:11 Системы отопления в России продолжат модернизировать — Кремль Песков: работы по обновлению систем ЖКХ в России будут продолжаться РИА «Новости»

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Все системы ЖКХ будут обновляться, работы по модернизации оборудования и связанные с этим программы продолжатся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он прокомментировал проблемы с отоплением в Подмосковье и напомнил, что этой зимой на регион обрушились аномальные морозы. По его словам, специалисты в круглосуточном режиме работали над восстановлением теплоснабжения и устранением последствий коммунальных аварий. Песков также добавил, что часть систем находятся в ветхом состоянии, и их будут со временем модернизировать.

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«Эти программы будут продолжаться, но не за 10, и не за 15 минут: обновить все трубы, все системы ЖКХ невозможно, поэтому, конечно, эти программы растянуты по времени», — указал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что специалисты обновят в первую очередь те участки, которые будут наиболее уязвимыми в плане ветхости инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил заменить трубы на основных тепломагистралях Климовска. Он провел встречу с жителями микрорайона и рассказал им о ситуации с теплоснабжением.