Системы оповещения о ЧС проверят по всей России в октябре

В октябре по всей России проверят системы оповещения населения. К 2030 году МЧС должно сделать так, чтобы 90% россиян могли своевременно получить информацию о чрезвычайной ситуации.

«Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.

Проверки обсуждались на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло 2 июня.

Собеседник агентства рассказал, что по плану мероприятий по реализации основ государственной политики в области гражданской обороны к 2030 году не менее 90% населения должны гарантированно получать экстренную информацию о чрезвычайной ситуации.

По словам представителя МЧС, некоторые элементы системы оповещения задействовали для информирования граждан о мерах в связи с эпидемией коронавируса.

Из планов в МЧС раскрыли задачу оборудовать таксофоны в удаленных населенных пунктах средствами оповещения. Сейчас ведомство вместе с Минкомсвязи составляет список таких населенных пунктов.