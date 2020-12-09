Систему ваучеров для помощи ресторанам могут внедрить в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил создать ваучеры на 500-600 рублей, которые можно будет потратить в ресторанах. Об этом сообщило РИА ФАН.
Ресторатор Арам Мнацаканов пояснил, что ваучеры жителям раздадут бесплатно. Оплачиваться их заказы будут из городского бюджета. В результате в ресторанах точно будут посетители.
«Мы договорились с губернатором более плотно координировать наши действия», — заключил предприниматель.