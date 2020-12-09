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    09 декабря 2020, 20:44

    Систему ваучеров для помощи ресторанам могут внедрить в Петербурге

    Дарья Морозова

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил создать ваучеры на 500-600 рублей, которые можно будет потратить в ресторанах. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Ресторатор Арам Мнацаканов пояснил, что ваучеры жителям раздадут бесплатно. Оплачиваться их заказы будут из городского бюджета. В результате в ресторанах точно будут посетители.

    «Мы договорились с губернатором более плотно координировать наши действия», — заключил предприниматель.