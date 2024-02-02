Общество 02 февраля 2024, 11:01 Систему управления многоквартирными домами призвали пересмотреть Пахомов: нужно трансформировать систему управления многоквартирными домами РИА «Новости»

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Пока в России существуют управляющие компании, которые не заботятся о доме, а извлекают свою выгоду. Необходимо сделать второй шаг к трансформации системы управления многоквартирными домами, заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в колонке для «Российской газеты».

Он напомнил, что нижняя палата парламента приняла проект закона по запрету «наливаек». Пахомов отметил важность инициативы, особенно в вопросе наведения порядка в многоквартирных домах. Но этот закон — лишь часть того, что может улучшить условия проживания россиян. В дополнение к этому парламентарий призвал трансформировать систему управления многоквартирными домами.

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«К сожалению, на рынке пока еще остаются управляющие организации, единственная цель которых — извлечь прибыль, не задумываясь о последствиях своего халатного отношения к дому», — отметил он.

Пока власти в регионах не обладают эффективными инструментами влияния на недобросовестных участников рынка. В 2013 году в стране ввели систему лицензирования работы управляющих компаний. Она дала положительный результат и стала первым шагом «к оздоровлению рынка по управлению жилой недвижимостью». Однако на сегодня положение дел уже не устраивает всех участников правоотношений.

В последнее время УК не выполняют свои обязательства. Жильцам приходится платить за некачественные услуги, а привлечь управляющие компании к ответственности почти невозможно.

Пахомов призвал сделать второй шаг и трансформировать систему управления многоквартирными домами. Он предложил пересмотреть лицензирование и ужесточить контроль за УК или перейти от лицензирования к обязательному вступлению в саморегулируемые организации с особыми полномочиями регионов. Второй вариант поспособствует «вымыванию» с рынка недобросовестных игроков. При этом он объединит ответственных.