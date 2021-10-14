Систему управления климатическими рисками предложили создать в России

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предупредила, что россияне должны быть готовы к изменениям климата. Об этом сообщила «ПолитРоссия».

По мнению Абрамченко, следует разработать национальную систему управления климатическими рисками, чтобы минимизировать уязвимость населения и экономики в связи с климатическими изменениями. «Наша задача — срочно создать условия для адаптации к климатическим изменениям. Подготовиться к неизбежному появлению „климатических мигрантов“», — обозначила Абрамченко.