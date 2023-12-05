Общество 05 декабря 2023, 19:52 Систему уличного освещения усовершенствуют в Москве Депутат Козлов: городское освещение Москвы продолжат улучшать для безопасности РИА «Новости»

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В столице продолжают модернизировать систему уличного освещения. Благодаря этому горожане чувствовали себя на улицах и во дворах в безопасности. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

Депутат Московской городской думы Александр Козлов подчеркнул, что с начала года на улицах Москвы установили 19 тысяч новых уличных светильников. Кроме того, особое внимание уделили освещению соцобъектов и во дворах жилых домов — там, где больше всего людей.

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«Конечно, использование на проезжей части высококачественных светильников способствует снижению аварийности. Но и пешеходы должны также двигаться по освещенным тротуарам, дворам», — отметил парламентарий.

Он добавил, что работа по модернизации городского освещения в большей степени направлена на удобство жителей с детьми, которые водят детей в школы, детские сады, на прием в поликлинику и гуляют с ними во дворах.

По его словам, в городе приблизительно 6,6 тысячи устаревших приборов для света. Однако уже сейчас в Москве активно используют светодиоды. Это снижает потребление электричества и экономит ресурсы и в конечном итоге, что работает на сбережение окружающей среды.

Ранее стало известно, что почти 19 тысяч фонарей установили в Москве во дворах и у соцобъектов в этом году.