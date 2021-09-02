«Ъ»: В Москве модернизируют систему распознавания лиц

Московские власти намерены потратить 130 миллионов рублей на доработку системы распознавания лиц, которую используют полицейские. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные портала госзакупок.

На портале издание обнаружило, что департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы в конце августа объявил тендер стоимостью 130 миллионов рублей на модернизацию подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ). В материале отмечено, что это IT-решение, интегрированное с единым центром хранения данных (ЕЦХД) мэрии Москвы.

Правоохранители, как предполагается, с помощью городских видеокамер и нейросетей смогут находить преступников, вычислять их маршруты передвижений, а также предполагаемых сообщников.

Кроме того, система будет распознавать часто приходящих на места совершенных преступлений людей. Однако эксперты отмечают, что в поле зрения и базу данных нейросети могут попасть и обычные люди, чьи данные впоследствии могут попасть в Сеть.

В июне в пяти российских регионах МВД начало применять новую систему распознавания лиц, силуэтов людей и автомобилей. Алгоритм при распознавании внешне похожих людей будет учитывать такие признаки, как походка, рост и так далее. Также алгоритм позволит осуществлять поиск по таким атрибутам внешности, как, например, борода, очки или шляпа. Так же и с автомобилями. Алгоритм позволяет идентифицировать машину, определяя ее цвет, марку и индивидуальные особенности.