Систему QR-кодов в Приморье распространят на все непродовольственные магазины

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю заявило, что теперь QR-коды нужно будет использовать для посещения непродовольственных магазинов. Об этом сообщило правительство региона.

«QR-код о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, либо о перенесенном заболевании граждане должны теперь предъявлять во всех организациях розничной торговли непродовольственными товарами», — сказано в сообщении.

По новым правилам в этих местах нужно установить пункты контроля, у людей будут проверять наличие электронного сертификата или медотвода.

Исключения коснутся лишь аптек и магазинов, где можно приобрести товары первой необходимости.

Ранее в Приморье ввели QR-коды для посещения учреждений культуры и спорта, а также заведений общепита. Без QR-кода человек не может посещать промтоварные магазины в ТЦ, салоны красоты, парикмахерские.

По последним данным, в Приморском крае за сутки зарегистрировано 458 новых случаев заболевания ковидом, пять человек умерли, 364 выздоровели. Всего с начала пандемии кооронавирусом заразились 88 474 местных жителей, 1405 пациентов скончались, 75 829 поправились. Об этом написало РИА «Новости».