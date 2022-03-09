Систему QR-кодов отменят в Мурманской области

С 14 марта в Мурманской области перестанет действовать система QR-кодов в театрах, спортивных и других объектах. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис, написало РИА «Новости».

Решение было принято на основании статистики, которая показывает, что каждый день в регионе снижается количество пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Руководство области также приняло решение открыть зоны фуд-кортов и детские игровые комнаты.