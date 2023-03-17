Общество 17 марта 2023, 01:26 Систему психологической помощи для участников СВО предложили создать в России «Парламентская газета»: в России усилят контроль психологического состояния участников СВО РИА «Новости»

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Рабочая группа по вопросам СВО 17 марта направит президенту Владимиру Путину второй доклад с предложениями о правовой и социальной защите военных. В числе инициатив, которую пока еще обсуждают депутаты, более глубокий и жесткий контроль за психологическим состоянием вернувших из зоны СВО военных. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Как сообщил изданию председатель комитета Госдумы по охране здоровья, член рабочей группы Дмитрий Хубезов, изменения в этой сфере, скорее всего, не будут подтверждать законодательно. Это «донастройка» существующей системы здравоохранения в плане большего уделения внимания военнослужащим.

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Парламентарий уточнил, что на данный момент есть клинические рекомендации. Они касаются тех, кто получил ранение, и тех, кто просто вернулся домой. Как правило, при отсутствии длительной подготовки такие люди попадают в группу риска.

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«Самое главное — сделать всю работу проактивной, чтобы люди могли получать психологическую помощь не только после того, как непосредственно за ней обратятся. Потому что 99% обращаться никуда не будут, даже если столкнутся с проблемами», — пояснил ситуацию Хубезов.

Раненые изначально находятся под наблюдением врачей, поэтому проконтролировать их состояние буде проще. Для тех, кто вернулся к мирной жизни живым и невредимым, предлагается создать специальные опросники, углубленную диспансеризацию.

Такая программа в России существует с мая 2021 года, но распространяется она только на действующих военных.

Ранее участник СВО из Егорьевска Николай Тарасов указом президента Российской Федерации был посмертно представлен к государственной награде. Церемония торжественной передачи ордена Мужества родителям погибшего бойца прошла в селе Саввино.