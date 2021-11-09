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    09 ноября 2021, 16:19

    Систему против наледи тестируют в Тюменской области

    Дорожники с помощью новой системы борются с наледью в Тюменской области

    Артур Блянихов

    Первую автоматизированную систему против наледи тестируют дорожники в Тюменской области. Об этом сообщило ОТР.

    Систему смонтировали на одной из развязок регионального центра. Она сама определяет, когда на дорогу нужно распылять специальный рассол. При этом автомат анализирует условия погоды: осадки, ветер и температуру воздуха. Такую систему намерены установить на другой тюменской развязке.