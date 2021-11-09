Систему против наледи тестируют в Тюменской области

Первую автоматизированную систему против наледи тестируют дорожники в Тюменской области. Об этом сообщило ОТР.

Систему смонтировали на одной из развязок регионального центра. Она сама определяет, когда на дорогу нужно распылять специальный рассол. При этом автомат анализирует условия погоды: осадки, ветер и температуру воздуха. Такую систему намерены установить на другой тюменской развязке.