Общество 01 февраля 2023, 18:30 Систему помощи по возвращению к гражданской жизни участников СВО создадут в России Помощник секретаря Совбеза Мухитов заявил о создании системы сопровождения участников СВО РИА «Новости»

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Участникам специальной военной операции вернуться к гражданской жизни помогут специалисты системы сопровождения. Поручение о создании такой структуры дал президент России Владимир Путин. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник секретаря Совета безопасности Наиль Мухитов.

В ближайшее время в рамках системы разработают комплексную программу по профессиональной переподготовке участников специальной военной операции и их дальнейшему трудоустройству.

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«Надо понимать, что домой вернутся не только здоровые ребята, но и получившие ранения. Наша задача — обеспечить их особой заботой, медицинской помощью и социальной поддержкой без бюрократических препонов», — заявил Мухитов.

Представитель Совета безопасности подчеркнул, что участники специальной военной операции займут достойные места в гражданской жизни. По словам Мухитова, все они проявили доблесть и высокую нравственность — качества которые пригодятся в будущей работе.