Систему помощи детям с онкозаболеваниями изменят в России

В Госдуме предложили изменить систему онкогематологической помощи детям. Вице-спикер Ирина Яровая, автор законопроекта, считает, что врачам нужно разрешить лечить несовершеннолетних «взрослыми» препаратами.

О необходимости изменения в законе говорили детские онкологи и Минздрав. Такая практика активно используется за рубежом.

«Лекарственные препараты off-label приобретают правовой статус для их использования в рамках ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова Яровой.

Также, согласно документу Яровой, предлагается дать возможность продолжать лечение пациентов даже после достижения совершеннолетия.

Лекарства, которые назначают по показаниям, не упомянутым в инструкции, называют off-label. В медицине их использование из-за недоступности альтернативной терапии или отсутствии клинических исследований лекарств на детях, так как детская аудитория не всегда интересна фармкомпаниям.

Изменения в законодательстве облегчат работу врачей, которые и раньше применяли данную систему, чтобы спасти пациента.