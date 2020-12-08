Систему поиска пропавших животных создадут в Москве
Московские власти планируют создать «Ветеринарную автоматизированную систему», которая поможет в поиске пропавших животных. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.
По данным портала «Русская планета», система будет использоваться не только для поиска пропавших животных, но и для получения услуг в электронном формате. Например, для записи питомца к ветеринару.
«Если у отловленного животного есть идентификационный номер (чип или № клейма) и животное ранее было внесено в ИС „ВетАС“, то специалист может узнать контактные данные владельца животного и сообщить о нахождении животного хозяину», — прокомментировали в пресс-службе работу системы.