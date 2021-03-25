Систему питания будут контролировать в Кронштадте после отравления школьников

Контроль за питание было решено усилить в Кронштадте после случаев отравления школьников. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на городской Комитет по образованию.

Также за самочувствием учащихся попросили следить их родителей. «Все школы района заключили договоры с Северным филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения „Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург“», — рассказали в Комитете. Учреждение будет каждый месяц проверять качество еды в школах.