Общество 28 марта 2024, 15:03 Систему отслеживания нарушений на электросамокатах улучшили в Москве

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Пресс-секретарь одной из компаний по аренде самокатов в Москве Анастасия Шевченко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала об улучшении системы отслеживания нарушений на электросамокатах.

По ее словам, в этом сезоне у электросамокатов появились новые крупные номерные знаки, которые необходимы для выявления нарушителей ПДД. При этом она подчеркнула, что даже если нарушитель заклеил номер, его смогут привлечь к ответственности на основе получаемых в сервисе данных.

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«Правила остались прежние, они довольно простые. Первое. Один самокат — один человек. Кроме того, в нашем сервисе есть ограничение 18+, несовершеннолетним нельзя передавать управление», — сказала Шевченко.

Горожанам запретят ездить на самокатах в состоянии алкогольного опьянения. В случае наличия в районе велодорожек, необходимо ехать исключительно по ним.