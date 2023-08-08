Общество 08 августа 2023, 17:51 Систему онлайн-голосования протестируют в Москве в конце августа Ковалев: тестирование системы онлайн-голосования запланировали на конец августа РИА «Новости»

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Общественная палата Москвы будет до 17 августа принимать от жителей столицы вопросы, которые вынесут на тестовое дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Точную дату проведения тестового голосования пока не определили. Предварительно, оно состоится во второй половине августа.

Постоянно появляются какие-то новые форматы для голосования, в этом году это терминалы на избирательных участках. И, конечно, все это подтверждает актуальность тестового голосования. Вадим Ковалев

Кроме того, автора самого интересного вопроса для тестового ДЭГ отметит Общественная палата.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей столицы заявили, что будут голосовать онлайн.

Ранее стало известно о том, что набор общественных наблюдателей за выборами начался в Москве. Ими смогут стать более 10 тысяч человек.