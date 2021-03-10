Систему льготной ипотеки предложили усовершенствовать в РФ
Председатель Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов предложил рассмотреть вариант с дифференцированной процентной ставкой по ипотеке по регионам. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По мнению сенатора, это поможет решить проблему перенаселения мегаполисов.
«Какие это регионы — с ходу не будем обозначать, необходим тщательный анализ рынка, возможностей и потребностей населения, спроса на жилье и цен на квартиры», — обратил внимание парламентарий.
Зампред думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев добавил, что ипотечную ставку следует уменьшать за счет субсидирования из регионального бюджета
«Власти субъектов тем самым могут заинтересовать россиян, чтобы они ехали к ним», — заметил законодатель.