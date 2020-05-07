Систему контроля за ношением масок придумали в России

Россия создала систему контроля за ношением масок. С помощью видеонаблюдения можно будет выяснить, есть ли у человека при себе средство индивидуальной защиты и соблюдает ли он в магазине социальную дистанцию.

Газета «Коммерсант» написала, что власти Нижегородской области будут следить за соблюдением масочного режима с помощью проекта «Ростелекома» и NtechLab. Система может распознать силуэт человека. Считанную информацию она передает в базу видеоаналитики.

Издание отметило, что NtechLab также ведет переговоры с руководством еще нескольких регионов.

Масочный режим ввели во многих субъектах РФ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин 7 мая сообщил, что с 12 мая эта мера вводится и в столице. Маски и перчатки нужно будет носить в общественных местах и транспорте. Также масочный режим с этого же дня начнет действовать и в Подмосковье.

За последние сутки в России выявили 11 231 случая коронавируса. Большинство из них — в российской столице. Общее число инфицированных в стране составляет 177 160. За все время от вируса умерли 1625 человек, еще 23 803 выздоровели.