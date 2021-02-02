Систему государственного бесплатного репетиторства предложили создать в России

Чтобы подготовить школьников к экзаменам, в России нужно организовать систему бесплатного государственного репетиторства. Не все семьи могут себе позволить крупные суммы на частные уроки, а без них сейчас практически не обойтись. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Свои мысли он описал в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Прошу вас рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, в рамках которой подготовка к экзаменам будет осуществляться лучшими преподавателями школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны по выбору учащихся на основе выдачи бесплатного ученического сертификата за счет государства», — приводит RT текст письма Сухарева.

В своем послании заместителю председателя правительства депутат отметил, что сертификат для школьников, которые сдают ОГЭ, должен быть номиналом 60 тысяч рублей, а для сдающих ЕГЭ — 100 тысяч рублей.

По словам парламентария, эти сертификаты должны предоставлять право на подготовительные занятия по четырем предметам: два обязательных и два профильных. В эту сумму он предложил включить оплату труда специалистов, которые будут оказывать школьникам психологическую поддержку.

Сухарев подчеркнул, что пришел к такой идее, потому что не каждая российская семья может позволить себе такие деньги на подготовку детей к выпускным испытаниям.