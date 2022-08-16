Систему электронных путевок начнут тестировать в России в сентябре

Глава думского Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев обсудил с «Парламентской газетой» законопроект, который предполагает создание реестра электронных путевок.

По данным издания, с сентября в стране заработает в тестовом режиме единая информационная система электронных путевок. Путешественникам будет выдаваться QR-код с зашифрованными данными, а информацию о приобретаемых ими турах будут заносить в особый реестр.

Отмечается, что цель этого нововведения заключается в защите туристов от мошенников, а также в том, чтобы сделать туристический рынок более контролируемым и прозрачным.

«С введением электронных путевок мы получим возможность четко понимать все эти процессы, а кроме того, отслеживать от начала до конца всех контрагентов и все финансовые маршруты — куда поступили деньги, куда они ушли, где находятся в данный момент и как их быстрее и проще всего вернуть туристу в случае форс-мажора», — обратил внимание Тарбаев.