Общество 25 августа 2023, 10:37 Систему электронного голосования начали тестировать в Москве Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами мэра Москвы началось в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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Началось тестовое электронное голосование на портале mos.ru, в рамках которого москвичи смогут ознакомиться с нововведениями, а организаторы — проверить работу системы. Об этом сообщила столичная мэрия.

Тестирование пройдет с 08:00 до 14:00. Участие в нем смогут принять граждане России старше 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и полную учетную запись на портале mos.ru.

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Чтобы протестировать систему, необходимо зайти в свой личный кабинет и нажать кнопку «Получить информацию» в виджете «Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию» на рабочем столе. Также москвичи могут принять участие в тестовом голосовании на избирательных участках.

На голосовании участникам предстоит ответить на вопрос «Какое мероприятие для жителей Вы бы выбрали на День города?». Среди вариантов ответа бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в пределах Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей и посещение городских музеев.

Голосование на выборах мэра Москвы и в совет депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО состоится в сентябре. Голосовать можно будет онлайн или на избирательных участках в течение трех дней, с 8 по 10 сентября, а участки будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Онлайн-голосование будет доступно с 08:00 8 сентября до 20:00 10 сентября.

Голосующие онлайн москвичи смогут выиграть дополнительные баллы в программе «Миллион призов».