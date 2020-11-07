Систему чекинов введут в префектурах и управах Москвы

Система чекинов заработает в префектурах административных округов Москвы и управах районов с 12 ноября. Сотрудникам и посетителям нужно будет регистрироваться по QR-кодам или СМС для прохода в здания.

Об этом рассказал журналистам глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Его слова процитировал «Интерфакс».

«Со следующего четверга система чекинов будет действовать в префектурах и управах. Соответствующий указ уже подписан», — отметил он.

Немерюк добавил, что эта система начала в столице работать с 19 октября. Тогда ее ввели в ресторанах, барах и клубах, которые работают с полуночи до 06:00. Вскоре после этого ее добровольно ввели гостиницы а также кафе и рестораны, которые работают в дневное время. Сейчас систему чекинов используют более четырех тысяч предприятий, из которых только чуть больше 500 — ночные заведения.

«Это не запретительная, не контрольная система, а скорее информативная. С 19 октября в системе зарегистрировано более 1,1 миллиона человек», — подчеркнул Немерюк.

Он отметил, что если у кого-то из посетителей или сотрудников обнаружат коронавирус, то другим лицам, которые в этот момент находились в организации, отправят сообщение о возможном контакте с зараженным. Это поможет им своевременно пройти тест и определить у себя заболевание.