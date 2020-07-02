Системообразующие предприятия захотели отказаться от господдержки из-за постоянной отчетности

Многие российские компании, которые еще недавно стремились попасть в списки системообразующих и начать получать господдержку, сейчас задумались отказаться от помощи. Причиной стали отсутствие реальной помощи и жесткие требования отчетности, которую фирмы должны предоставлять властям разных уровней еженедельно или чаще.

Об этом рассказал «Коммерсант» со ссылкой на представителей ряда компаний из списков системообразующих.

Источники издания рассказали, что многие предприятия хотели бы выйти из списков системообразующих предприятий, однако не делают этого, так как боятся «имиджевых потерь». Другие не торопятся обращаться к государству за помощью, даже если действительно в ней нуждаются, — компании боятся того, что могут потребовать с них за эту поддержку в будущем. Кроме того, правительство требует у фирм предоставлять в отчетности «весьма чувствительную информацию». Предприниматели боятся, что эти данные могут попасть к их конкурентам.

На данный момент в перечне системообразующих предприятий находятся более 1330 компаний. Однако на помощь могут рассчитывать только те, кто по результатам стресс-тестов оказывается в зоне рисков. При этом такие компании должны еженедельно и ежемесячно предоставлять различные отчеты, а также раз в три дня проходить сами стресс-тесты. Собеседники издания рассказали, что некоторые данные, которые требуются для отчетности, компании не собирают даже для себя.

В результате почти ежедневно предприятия должны отправлять информацию, причем многие данные дублируют себя, но требуют отдельных форм отчета. По словам источников, за отказ от предоставления информации их могут исключить из списков системообразующих и отказать в помощи. Официально это нигде не сформулировано.

В Минэкономразвития сообщили «Коммерсанту», что пока выдали 139 льготных кредитов общей суммой 130 миллиардов рублей. Средняя ставка таких займов составила 2,9%. При этом правительство допускает смягчение требований для доступа к льготному кредитованию. Источник издания также отметил, что сами списки формировались для того, чтобы отслеживать ситуацию и оказывать помощь при обнаружении проблем. Это не значит, что включение в списки автоматически дает какие-то преимущества.