Россияне стали чаще пользоваться Системой быстрых платежей

Россияне потратили в июле на покупки 2,2 миллиарда рублей. Эту сумма оказалась на 10% больше показателей июня. Оплата товаров производилась через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в Центробанке.

С помощью СБП россияне к 30 июля совершили 2,5 миллиона операций. Общая сумма покупок составила почти 15 миллиардов рублей, уточнила газета «Известия». За июль россияне потратили 2,2 миллиарда рублей через СБП, совершив более 361 тысячи операций. Показатели оказались на 3 и 10% выше, полученных в июне.

При этом число присоединенных к сервису субъектов малого и среднего бизнеса уже превысило планы Центробанка. Согласно стратегии регулятора, в 2021 году функционал должен был заработать для 40 тысяч предприятий. Но к 1 июля к системе подключили более 81 тысячи предприятий.

Цифры стали расти после запуска госпрограммы по возмещению малому и среднему бизнесу комиссий за прием денег через СБП. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что программа будет действовать до конца года. В связи с этим, чем раньше предприятие подключится к системе, тем больше выгоды сможет получить.