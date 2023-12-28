Общество 28 декабря 2023, 14:32 «Системный оператор» идет в Норильск и на Восток YouTube

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«СО Единой энергетической системы» берет управление изолированными системами на Таймыре и Дальнем Востоке.

Документы о включении новых энергосистем в зону ответственности «СО ЕЭС» торжественно подписали 28 декабря на площадке Единой экспозиции ТЭК на ВДНХ, где проходит международная выставка «Россия». Согласно договоренностям, «Системный оператор» начнет выполнение функций по оперативно-диспетчерскому управлению Норильско-Таймырской энергосистемой в Красноярском крае 1 января 2024 года.

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Норильско-Таймырская энергосистема формировалась и работает для обеспечения нужд ключевого потребителя — компании «Норникель». В этом ее основное отличие от других энергосистем страны: она технологически зависит от режимов работы заводов, рудников, обогатительных фабрик, порта Дудинка, аэропорта «Норильск». На предприятия компании приходится около 90% потребления электроэнергии.

«С большой надеждой идем в 2024 год и рассчитываем, что это будет долгосрочное сотрудничество с понятными и измеримыми эффектами для энергосистемы и для потребителя. Коллег из «СО ЕЭС» мы были рады видеть несколько раз на Таймыре, и нам кажется, что такое искреннее вовлечение в процесс перехода точно приведёт к положительному результату», — рассказал вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Фёдоров.

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Подпись под актом о передаче поставили директор Красноярского РДУ Владимир Раэлян и главный инженер «НТЭК» Андрей Постнов.

«Мы принимаем в оперативно-диспетчерское управление крупнейшую в стране по объему производства электрической и тепловой энергии технологически изолированную территориальную энергосистему. Энергосистему, обеспечивающую нужды стратегически важных для края и для страны производств. Это накладывает большую ответственность, и мы с коллегами из НТЭК долгое время и тщательно готовились к приему функций», — подчеркнул директор Красноярского РДУ Владимир Райлян.

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Также с нового года СО ЕЭС примет функции управления изолированными энергосистемами на Камчатке, в Магаданской, Сахалинской областях и в Чукотском автономном округе.

«Мы говорим о перспективе развития, и в перспективе потребители должны получить более надежно и эффективно работающую энергосистему», — добавил Фёдор Опадчий, председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы». – «Каждая из этих энергосистем уникальна. Если говорить про Норильск, то там больше 95% потребления – это промышленное предприятие, у которого есть очень высокие требования к качеству энергоснабжения, это связано с технологией производства. Это все сказывается на особенностях управления: учитываются вопросы резервирования и запасов, планирования режимов, настраивается автоматика, но общий подход становится единым».

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Напомним, что АО «СО ЕЭС» — это специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России. После перехода норильской и дальневосточных энергосистем в зоне ответственности Системного оператора будет территория с потреблением более 99,5% от общего электропотребления в России.