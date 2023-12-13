Общество 13 декабря 2023, 18:49 Системная поддержка помогла повысить в Москве патентную активность Собянин: при поддержке Москвы патентная активность выросла впервые с 2016 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Впервые с 2016 года в Москве зафиксировали рост количества запатентованных изобретений. Это стало возможным благодаря систематической поддержке со стороны городских властей, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, позитивные изменения коснулись патентной активности предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), особенно в высокотехнологичном секторе. При этом половина из них пришлась на те компании, которым город оказал поддержку.

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Чтобы стимулировать патентную активность, в столице ввели специальные программы. Так, за каждый полученный в России патент город выплачивал компаниям по 75 тысяч рублей. Оформление патентов за рубежом поддерживали еще сильнее — сумма возмещения могла достигать двух миллионов рублей.

Благодаря этим мерам компании смогли получить свыше 800 патентов на ряд значимых изобретений. Среди них — патент на генетическое открытие, которое поможет улучшить лечение ишемических болезней сердца и других органов, а также разработка технологии, сокращающей потребность в воде при тушении пожаров до 10 раз.

Также в Москве стартовал пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности. Ссуды смогут достигать 50 миллионов рублей с годовой процентной ставкой всего 3,5%.

Ранее в Москве начался прием заявок на участие в экспортном акселераторе нового типа. Инновационная образовательная программа для предпринимателей получила название Moscow Fast Track.