Система здравоохранения России может измениться из-за коронавируса

Пандемия коронавируса стала жестким вызовом системам здравоохранения во всем мире. Борьба с инфекцией показала, что в российской системе есть что менять. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко не исключил ее модернизации в будущем.

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать о модернизации системы здравоохранения, в том числе и для противодействия подобным вызовам», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко на встрече министров здравоохранения стран G20.

Министр подчеркнул, что сейчас в России каждый пациент с COVID-19 находится под контролем специалистов и получает все необходимое современное решение.

Министры здравоохранения стран «Большой двадцатки» по инициативе председателя группы Саудовской Аравии собрались 19 апреля на виртуальную встречу. Перед главами здравоохранительных ведомств стоит серьезная задача: необходимо выработать совместные меры и скоординировать действия, чтобы дать отпор пандемии уханьского вируса.

По последним данным, в мире 2019-nCoV уже подхватили более 2,3 миллиона человек. Всего от COVID-19 умерли 162 тысячи инфицированных. В России медики выявили 42 853 случая заражения коронавирусом. Число заразившихся пока продолжает расти каждый день.