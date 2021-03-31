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    31 марта 2021, 03:39

    Система выплаты зарплат госслужащим изменится в России

    Дарья Бунякова

    Кабмин в 2021 году сбалансирует уровень средней зарплаты между различными ведомствами. Изменение системы выплат произойдет в рамках реформы государственного аппарата. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Система выплаты зарплат госслужащим изменится в России

    «Проведенная реорганизация госаппарата станет основой для дальнейшего реформирования системы оплаты труда госслужащих. Этот вопрос обсуждался давно, но провести преобразования мешали искусственно поддерживаемые пустующие ставки», — привела слова Григоренко газета «Известия».

    Руководитель аппарата добавил, что сейчас разрыв между ведомствами находится на критическом уровне. По территориальным органам значение достигло двукратной отметки, по министерствам разрыв в 1,5 раза, по службам — 1,7 раза, а по агентствам — 1,9 раза.

    В итоге наиболее квалифицированные специалисты идут работать за наиболее высокие зарплаты. Это приводит к тому, что в ведомствах сотрудники имеют разный уровень компетенции.

    «В этом году правительство сбалансирует уровень средней заработной платы между ведомствами и приведет к справедливому уровню — это важнейший этап реформы», — подчеркнул Григоренко.

    Он добавил, что также изменится структура зарплат, а мотивационную часть привяжут к конкретным результатам выполненных задач.