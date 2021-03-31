Система выплаты зарплат госслужащим изменится в России

Кабмин в 2021 году сбалансирует уровень средней зарплаты между различными ведомствами. Изменение системы выплат произойдет в рамках реформы государственного аппарата. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Проведенная реорганизация госаппарата станет основой для дальнейшего реформирования системы оплаты труда госслужащих. Этот вопрос обсуждался давно, но провести преобразования мешали искусственно поддерживаемые пустующие ставки», — привела слова Григоренко газета «Известия».

Руководитель аппарата добавил, что сейчас разрыв между ведомствами находится на критическом уровне. По территориальным органам значение достигло двукратной отметки, по министерствам разрыв в 1,5 раза, по службам — 1,7 раза, а по агентствам — 1,9 раза.

В итоге наиболее квалифицированные специалисты идут работать за наиболее высокие зарплаты. Это приводит к тому, что в ведомствах сотрудники имеют разный уровень компетенции.

«В этом году правительство сбалансирует уровень средней заработной платы между ведомствами и приведет к справедливому уровню — это важнейший этап реформы», — подчеркнул Григоренко.

Он добавил, что также изменится структура зарплат, а мотивационную часть привяжут к конкретным результатам выполненных задач.