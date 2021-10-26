Система выявления драк и ДТП по видеокамерам может появиться в России

В некоторых российских городах до конца 2022 года может появиться система, способная с помощью видеокамер распознавать драки, ДТП и другие правонарушения, рассказал генеральный директор компании-разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков.

«Мы разработали систему, которая позволяет распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействий распознаваемых объектов — человека и автомобиля, — то есть ДТП с пешеходами и машинами», — привел ТАСС слова Теленкова.

Технология сможет автоматически определять факт нарушения правопорядка и оповещать экстренные службы, добавил гендиректор NtechLab.

Система, по словам Теленкова, может с точностью от 80 до 95% определить, когда человек начинает бежать, ехать на велосипеде, пить, стоять, говорить по телефону или драться.

В текущем году камеры протестируют некоторые заказчики компании, отметил собеседник агентства.

Любителей ходить по ТЦ Москвы без маски начнут вычислять по камерам. Эта мера позволит контролировать соблюдение масочного режима, но создаст ряд других проблем. Самая серьезная из них — риск утечки цифрового профиля, который навсегда лишит человека приватности. «360» разобрался, как будет работать нововведение и насколько ему можно доверять.