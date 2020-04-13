Начальник Главного контруправления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что власти наблюдают недостаточный уровень дисциплины у граждан. За минувшие выходные было составлено около пяти тысяч протоколов за нарушение самоизоляции.

Он подчеркнул, если в машине едет несколько человек, то у каждого из них должен быть пропуск.

По словам Данчикова, система выдачи пропусков работает в штатном режиме. Никаких проблем и ограничений нет. При этом, пропуска, полученные в Подмосковье, будут функционировать в Москве и наоборот.

По словам начальника Главконтроля, власти Москвы не планируют запрещать поездки в другие регионы России. Такое решение могут принять только на федеральном уровне.

На днях власти Москвы выявили, кто из жителей чаще всего нарушает режим самоизоляции. В основном это подростки, молодежь и люди среднего возраста.

Ранее стало известно, что за нахождения ребенка на улице без веской причины штраф выпишут на родителей.