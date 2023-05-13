Общество 13 мая 2023, 17:23 Система ухода за участниками СВО и членами их семей начнет действовать по всей России Голикова: систему ухода за бойцами СВО и членами их семей развернут по всей стране РИА «Новости»

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Систему долговременного ухода за участниками спецоперации и членами их семей развернут до конца года на базе фонда «Защитники Отечества», сообщила вица-премьер Татьяна Голикова. Она будет действовать на всей территории России, сообщил «Интерфакс».

Голикова напомнила, что пока такая система работает в плановом режиме только в 36 субъектах. По ее словам, для дальнейшей работы фонда нужно будет продумать несколько новых треков и подходов, которые можно будет применять в практической деятельности.

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Указ о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» президент России Владимир Путин подписал 3 апреля. В минувший четверг, 11 мая, кабмин утвердил устав фонда, перечень органов управления, порядок их формирования и компетенции.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, организация будет заниматься комплексным сопровождением семей погибших и ветеранов, оказывать содействие в получении мер социальной поддержки, помогать в вопросах обучения, повышения квалификации и дальнейшего трудоустройства.

«Фонд и его филиалы станут действовать во всех субъектах Российской Федерации», — сказал председатель правительства.