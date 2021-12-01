Система QR-кодов заработала в нескольких российских регионах

В шести регионах России с 1 декабря ввели в действие систему QR-кодов. Она заработала в Орловской, Челябинской и Омской областях, Калмыкии, Хабаровском крае и в городе-курорте Сочи.

Сферы, где предъявление QR-кода стало обязательным, в каждом регионе разные. Например, в Сочи без него не пустят в административные здания, напомнило РИА «Новости». Вплоть до 18 января он потребуется для походов в торговые центры, рестораны, на входе в объекты торговли и фитнес-центры.

При посещении указанных мест, а также конгрессно-выставочных мероприятий, будут также принимать справки о перенесенном заболевании или документ, свидетельствующий о медотводе.

В Калмыкии QR-код с 1 декабря станет обязательным в кафе, музеях, салонах красоты и непродовольственных магазинах, площадь которых превышает 100 квадратных метров. Его или отрицательный ПЦР-тест потребуют в гостиницах и отелях, в том числе частных. Ограничительные меры в республике продлили до 23 января 2022 года.

Орловская область введет региональный QR-код для перенесших COVID-19 с достаточным уровнем антител.

В Челябинской области коды будут нужны для посещения заведений общественного питания с 1 декабря по 9 января 2022-го. Исключение сделали для несовершеннолетних жителей региона. Мера не коснется столовых на предприятиях, пассажиров и провожающих на вокзалах и в аэропортах.

С первого дня зимы область объявила обязательной вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет и достигших 18-летия студентов.

Система проверки QR-кодов заработает в органах государственной и муниципальной власти Омской области, а мера коснется только служащих этих организаций. Пропуск в заведения общепита в ночное время будет осуществляться тоже по кодам. А с 1 по 15 декабря приостановят работу детских игровых комнат и развлекательных центров для детей.

При вылете из любого районов Хабаровского края на местных авиалиниях потребуется QR-код, документ о вакцинации в бумажном формате или ПЦР-тест. Аналогичную систему запустят для посещения административных учреждений — в зданиях органов исполнительной власти, самоуправления, законодательной думы и прочих инстанциях. Вход на железнодорожные вокзалы и в аэропорты без QR-кода с 1 декабря запретят.