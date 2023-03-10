Общество 10 марта 2023, 06:32 Система ПВО защитила самые важные объекты Крыма — Аксенов Глава Крыма Аксенов: все центральные объекты жизнеобеспечения защищены ПВО Пресс-служба Минобороны

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Основные объекты жизнеобеспечения Крыма защитила система противовоздушной обороны. Глобально полуострову ничего не угрожает, предупредил РИА «Новости» глава полуострова Сергей Аксенов.

Он рассказал, что обратился к президенту России, а тот дал поручения Минобороны. Безопасность стратегически важных объектов в регионе обеспечили, но конкретных данных Сергей Аксенов приводить не стал. Он допустил влияние человеческого фактора и других обстоятельств, но заверил, что глобально Крыму ничего не грозит.

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«Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций», — объяснил глава.

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В годовщину начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане военного захвата Крыма. Администрация президента США отказалась публично поддерживать его намерения. Через несколько дней полуостров атаковали фейками в родительских чатах, а позднее — беспилотниками, но нападение отбили.