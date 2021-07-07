Система ПВО С-500 «Прометей» прошла испытания боевыми пусками ракет

Система противовоздушной обороны нового поколения С-500 «Прометей» прошла успешные испытания с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. Об этом заявил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Бабаков.

Зенитно-ракетная система С-500 позволяют уничтожать аэродинамические и баллистические цели, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе и в ближнем космосе. По словам Бабакова, аналогов этой системы на сегодняшний день не существует, сообщила газета «Красная звезда».

«В настоящее время проведен ряд испытаний с боевыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным мишеням. Все испытания завершены с положительным результатом», — отметил он.

Бабаков уточнил, что сейчас на вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 «Витязь» и планируется к поступлению С-500 «Прометей».

ЗРС С-500 разрабатывается акционерным обществом «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором будет применен принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Начало серийных поставок планируется на 2025 год.