Система приема багажа сломалась во Внуково

Скачок напряжения вывел из строя систему приема багажа в столичном аэропорту Внуково. Она не работала 3,5 часа.

«В 07:12 утра сломался из-за скачка напряжения Мосэнерго сортировщик багажа системы Wonderland. Это прием багажа на вылет. В 10:45 была восстановлена автоматическая сортировка», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе аэропорта.

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Также собеседник агентства заявил, что пока не работала автоматическая система, багаж досматривали вручную. Задержек вылета рейсов не было. По данным пресс-службы, сломалась лишь система приема багажа - выдача работала.

Утром из-за инцидента в аэропорту были большие очереди из-за поломки ленты.