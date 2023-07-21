Общество 21 июля 2023, 02:35 Система оплаты услуг ЖКХ изменится в России «Известия»: Минстрой планирует ввести спецсчета для оплаты услуг ЖКХ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства занялось разработкой специальных счетов для оплаты коммунальных услуг. Об этом сказано в письме ведомства, копия которого оказалась в распоряжении «Известий».

Согласно документу, в России планируется ввести обязательное аккумулирование лицами, которые осуществляют управление многоквартирными домами, платежей жильцов на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы. Данная инициатива поменяет существующую систему оплаты ЖКУ.

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Как пояснили в Минстрое, пока жильцы перечисляют деньги управляющей компании, они не могут контролировать, как используются эти средства. В случае введения спецсчетов, значительно повысится финансовая прозрачность в системе оплаты услуг ЖКХ.

Ранее в России предложили создать единый номер по аналогии с экстренными вызовами 112, по которому граждане смогут позвонить и вызвать службы ЖКХ.