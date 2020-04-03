Система мониторинга заболевших COVID-19 заработала в Москве

Приложение «Социальный мониторинг» уже установили первым московским пациентам, которые лечатся дома. Оно было доступно на платформе Google Play уже 25 марта. Приложение исключительно для зараженных 2019-nCoV.

Программу разработало ГКУ «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы. Управление уже разработало для мэрии такие сервисы, как «Активный гражданин» и «Моя Москва».

Больным для этого выдадут специальные смартфоны с уже установленным приложением, которые надо будет потом вернуть.

Приложение должно помочь городу контролировать соблюдение карантина. Если больной его нарушит, то полиция сможет его остановить. Для остальных москвичей его использовать не планируют. Все данные пользователя, которые использовала программа, будут удалены после окончания карантина.

«Социальный мониторинг» будет отслеживать местоположение больного. При этом фиксируется само перемещение, а только факт покидания адреса карантина. Также приложение будет периодически направлять пользователю запрос на подтверждение карантина — человек должен будет отправить свое фото дома.