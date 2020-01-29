    29 января 2020, 11:20

    Система контроля ветхого жилья появится в России

    Алексей Сахаров

    Систему технического учета домов создадут в России. Задачу поставили перед Минстроем. Ожидается, что так получится детально контролировать состояние жилого фонда, чтобы вовремя приступать к капитальному ремонту домов, сообщила газета «Известия». Фактически в правительстве осознали необходимость возврата к БТИ.

    В правительстве считают, что такая система учета необходима, чтобы повысить эффективность капремонта в стране и одновременно снизить число ветхих домов. Эксперты считают, что благодаря системе технического учета можно будет корректировать программы ремонта и в первую очередь ремонтировать те здания, которые больше всего обветшали.

    По сути, в стране появится контроль за ветхими домами. Это необходимо, чтобы ветхие дома не превращались вдруг в аварийные, объяснил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

    По его словам, соответствующие поправки в Жилищный кодекс будут внесены в нижнюю палату российского парламента уже в весеннюю сессию. В Минстрое подтвердили, что поправки сейчас активно прорабатывают.

    Фактически речь идет о возврате к советской системе учета жилого фонда — к Бюро технической инвентаризации, или БТИ. Эта система была упразднена в 2008 году, и понадобилось 12 лет, чтобы сделать вывод о ее незаменимости. Часть функций БТИ была передана в Росреестр — в частности, регистрация собственности и создание кадастровых документов. В итоге у домов остался только кадастровый паспорт, а вот за состоянием жилого фонда следить стало некому.