Система голосования изменилась на премии «Чартова дюжина»

Слушатели выбирают победителей путем народного голосования. Изначально в каждой номинации представлены по 13 артистов, в финал выходят по три исполнителя. Голосование началось 1 января, финалисты уже известны.

В этом году фестиваль пройдет 13 февраля на ВТБ Арене «Динамо».