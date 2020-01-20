Система голосования изменилась на премии «Чартова дюжина»
Новую систему голосования ввели на премии в области рок-музыки «Чартова дюжина». «Свободная пресса» написала, что теперь победителей в каждой номинации выберут слушатели «Нашего радио» без участия экспертов.
Слушатели выбирают победителей путем народного голосования. Изначально в каждой номинации представлены по 13 артистов, в финал выходят по три исполнителя. Голосование началось 1 января, финалисты уже известны.
В этом году фестиваль пройдет 13 февраля на ВТБ Арене «Динамо».